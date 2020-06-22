Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Çoklu baro yanlış, takdir Meclisindir"
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Çoklu baro yanlış, takdir Meclisindir"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Çoklu baro yanlış. Bizim açımızdan doğru bir yöntem değil, takdir Meclisindir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu:
22.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:49

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Çoklu baro yanlış. Bizim açımızdan doğru bir yöntem değil, takdir Meclisindir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Feyzioğlu, TBMM Başkanı Şentop ile görüşmesinin Eskişehir yolunda bekleyen baro başkanları ile ilgili olduğunu söyleyerek, "Bizim talebimiz şu; silahsız, saldırısız, şiddetsiz herkesin yürüyüş yapma hakkı vardır. Bu yürüyüşün konusuna katılırsın katılmazsınız, doğru bulursunuz bulmazsınız, yönteminiz budur veya değildir. Ama bunun bir temel hak olduğunu kabul etmez lazım. Yeter ki kamu düzenine zarar vermesin, hiç kimseye engellemede bulunmasın. Önemli bir toplumsal farkındalık oluşturma girişimidir. Saygı duymak lazım. Baro başkanlarımızın talebi, şehir girişinden otobüslere kadar 150-200 metre kadar yürüyüş yapacaklar. Yürüyüşün sonunda otobüse binip Anıtkabir'e gitmek istiyorlar. Engellemeyi doğru bulmuyoruz. Sabah bir grup baro başkanımız ve Yönetim Kurulu üyemiz ile birlikte Anıtkabir'e gittik" ifadelerini kullandı.

Adalet, İçişleri bakanları, Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü, TBMM Başkanı Şentop ile görüştüğünü belirten Feyzioğlu, "Ortak noktada buluşulacak. Birkaç saat içinde karşılıklı adımlar atılarak bu iş çözülecek. Bizden vatandaşlarımızın, meslektaşlarımızın da beklentisi sorunu diyalog, uzlaşarak çözmektir" şeklinde konuştu.

Kendilerinin Mecliste çalışmayı tercih ettiklerini kaydeden Feyzioğlu, "Meclis, milletvekilleri, grup başkanvekilleri ile görüşüyoruz. Ben makulde buluşulacağına inanıyorum" diye konuştu.

Baro başkanlarının yürüyüşüne katılıp katılmayacağı sorusu üzerine Feyzioğlu, "Hayır, ben yürüyüşe katılmayacağım. Benim seçtiğim yöntem, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun seçtiği yöntem yürümek değil. Ama yürümenin temel hak olduğu gerçeğini bu değiştirmiyor. Biz yürümek değil, buradaki (TBMM) çalışmanın etkili olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Baro kanun teklifine ilişkin soruya Feyzioğlu şöyle cevap verdi:

"Çoklu baro yanlış. Bizim açımızdan doğru bir yöntem değil, takdir Meclisindir. Kimse de neden Meclisi ikna etmeye çalışıyorsunuz diye kızamaz. Demokratik uzlaşı hepimizin aynı düşünmesi değildir. Demokratik uzlaşı temel hak ve hürriyetlerimize saygı göstermektir. Türkiye Barolar Birliği ve çok sayıda baromuz Mecliste çalışılmasının doğru olduğu düşüncesindedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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