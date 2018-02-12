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Türkiye Bankalar Birliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiğine dikkat çekilerek, dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunuldu.

Türkiye Bankalar Birliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiğine dikkat çekilerek, dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Dunya.com

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