Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak...

Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir"

Türkiye Bankalar Birliği:

Türkiye Bankalar Birliği: "Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir"

Kaynak: AA
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