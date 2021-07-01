Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi "Protestolu Senet İstatistik Raporu"nda değişiklik
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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi "Protestolu Senet İstatistik Raporu"nda değişiklik

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 'Protestolu Senet İstatistik Raporu'nda değişiklik
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nce "Protestolu Senet İstatistik Raporu"nda bazı değişiklik ve ilaveler yapıldığı bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nce "Protestolu Senet İstatistik Raporu"nda bazı değişiklik ve ilaveler yapıldığı bildirildi.

TBB'den yapılan açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından aylık olarak yayımlanan "Protestolu Senetler" başlığı altındaki "Protesto Edilen Senetler", "Protesto Edilen Senet Sayılarının İl Bazında Dağılımı" ve "Protesto Edilen Senet Tutarlarının İl Bazında Dağılımı" istatistik raporlarında bazı değişiklik ve ilaveler yapıldığı, raporların Mayıs 2021 verilerinin bu esaslara göre yayımlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Protesto Edilen Senetler" raporuna "Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet Adet ve Tutar" bilgilerinin ilave edildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bankalar tarafından Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerde 2 bin TL asgari bildirim limiti uygulaması sonlandırıldığından istatistiki raporlarda da '2 bin TL altı' ve '2 bin TL ve üstü' gösterimi yapılmayacaktır. İl bazındaki istatistiki raporlara, coğrafi bölge kırılımı ilave edilmiştir. Söz konusu değişikliklere bağlı olarak rapor dipnotlarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır."

Açıklamada, "Protestolu Senetler" istatistik raporlarına "www.riskmerkezi.org" internet adresinde yer alan "İstatistikler" bölümünden ulaşılabildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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