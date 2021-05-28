Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurul Toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadelede, bütüncül bir bakış açımız var. Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadelede, bütüncül bir bakış açımız var. Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Elbette kredi gelişimini de yakından izliyoruz. İhtiyaç olması durumunda, finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 64. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu yıla nasıl başlandığına değinerek, büyüme cephesine bakıldığında yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ettiğini belirtti.

Büyümenin kompozisyonu incelendiğinde ise iç ve dış talebin daha dengeli olduğu, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme hedefi ile uyumlu bir büyüme patikası gördüklerini ifade eden Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Öngörülerimiz bu eğilimin devam edeceği ve büyümeye dış talebin güçlü katkı vereceği yönünde. Yılın ilk dört ayına ilişkin ihracat verileri, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımıza işaret ediyor. Sermaye malı üretimi ve ithalatı verileri de makine teçhizat yatırımlarında devam eden büyüme eğilimini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ben burada fiyat istikrarı konusuna özel bir parantez açmak istiyorum. Enflasyonla mücadelede, bütüncül bir bakış açımız var. Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Elbette kredi gelişimini de yakından izliyoruz. İhtiyaç olması durumunda, finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Hane halkının geçtiğimiz sene hız kazanan dolarizasyon eğiliminin yılbaşından itibaren bir miktar gevşediğini gözlemliyoruz. Tabii burada geçmiş eğilimlerin kırılması biraz zaman alıyor. Enflasyonla mücadele politikalarımız, Türk lirası cinsinden tasarruf yapmayı teşvik edecek ve dolarizasyonu tersine çevirme konusunda elimizi oldukça güçlendirecektir."

"Orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız"

Elvan, ekonomi yönetimi olarak politikaları, güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanması yönünde şekillendirdiklerini vurgulayarak, "Katıldığım her toplantıda sürekli altını çizdiğim bir husus var. Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Mart ayında açıkladığımız reform paketi de önümüzdeki dönemin temel çıpası olacak. Ekonomi politikalarında şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırarak, daha dinamik, istikrarlı, yenilikçi, verimliliği önceleyen, çok daha iyi işleyen ve olası tüm şoklara karşı daha dirençli bir ekonomik yapıyı kurmanın çabasındayız." şeklinde konuştu.

Bu yapının özel sektör öncülüğünde bir büyümeyi hedeflediğini belirten Elvan, bu yapının en vazgeçilmez unsurlarından birisinin de tıpkı 20 yıldır olduğu gibi bankacılık sektörünün olacağını dile getirdi.

Elvan, 2000'lerin başında milli gelirin yüzde 50'si düzeyinde olan sektör büyüklüğünün, bugün yüzde 120'yi aşmış olmasının, sektörün taşıdığı potansiyeli çok net ortaya koyduğunu bildirdi.

Bankacılık sektörünün 6,5 trilyon liraya ulaşan bilanço büyüklüğü ile finansal sistemin yüzde 85'ini oluşturduğunu ifade eden Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde de çok net gördüğümüz üzere, bu sektör ekonominin finansmanı için gerekli kredileri her durumda sağlayabildi. Sektördeki riskler dengeli bir dağılıma sahip. Krediler tüm alt sektörlere dağılmış durumda, yüksek bir yoğunlaşma söz konusu değil. Sorunlu kredilerin makul düzeyde kalması, hem risklerin iyi yönetildiği hem de müşterilerin borçlarını ödemede hassas davrandıklarını ortaya koyuyor. Bununla beraber, nispeten düşük seyreden tahsili gecikmiş alacak oranlarında kredi hacmindeki artış, yeniden yapılandırma uygulamaları ve kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına ilişkin getirdiğimiz esneklikler de etkili oldu. Salgının oluşturduğu elverişsiz şartlara rağmen bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korudu, aktif kalitesi ile sağlıklı görünümünü sürdürdü."

Elvan, farklı stres senaryoları altında bile risklerin yönetiminde, öz kaynakların gerekli tamponları sağlayacak düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Sevindirici bir diğer gelişme ise bankalarımızın dış finansmana erişimde de herhangi bir zorlukla karşılaşmıyor olmalarıdır. Sektördeki dış borçlar uygun maliyetlerle ve gayet başarılı bir biçimde çevriliyor. Uluslararası muhabirlik ilişkileri yaygın ve sağlam. Sektör içinde iyi bir dayanışma, saha da ise güçlü bir rekabet var." diye konuştu.

Yüz akı olan bankacılık sektörüyle çok yakın bir koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Elvan, "Ekonomi politikalarının tasarlanması ve uygulanmasında gösterdiğiniz iş birliği bizim için çok kıymetli. Sektörü daha ileriye taşıyacak, verimliliği ve etkinliği artıracak her türlü önerinizi de titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elvan, aracılık maliyetlerinin düşürülmesi, vergi uygulamalarında tereddüt oluşturan konular ve manipülasyon düzenlemesine ilişkin sektörün önerilerini bildiklerini, bu konularda ilgili kurumların çalıştığını dile getirdi.

Süresi haziran sonunda bitecek olan ve uygulamada esneklik sağlayan düzenlemelere ilişkin taleplerin, ilgili kurum tarafından değerlendirildiğini belirten Elvan, Ekonomi Reform Programı'nda da finansal sektörün güçlendirilmesine yönelik somut eylemlere yer verdiklerini söyledi.

"Yakın zamanda hazırladığımız İFM Projesi Kanun Teklifi'ni Meclis'e sunmayı planlıyoruz"

Bakan Elvan, bankacılık sektörüne yönelik önemli adımlardan birisinin aktif kalitesinin daha da artırılması olacağını belirterek, "Donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine devir süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmalarını oluşturacağız. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilmesine ve varlık yönetim şirketlerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Hepsinden önemlisi, firmaların operasyonel anlamda yeniden yapılanmaları konusunda da bankaların teşvik edici ve yol gösterici olmalarını son derece önemsiyorum." diye konuştu.

Elvan, bu bağlamda, takipteki kredileri sektör ortalamasının üzerinde olan bankalarda, firma rehabilitasyonları için yeniden yapılandırma birimleri kurulmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Sektörde rekabeti artıracak adımları da hayata geçirdiklerini, dijital bankacılık lisanslamalarına imkan sağlayacaklarını ifade eden Elvan, "Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması da oluşturacağız. Biz finansal sektörünü bir bütün olarak görüyoruz. Bankacılık yanında diğer finansal kuruluşların da daha fazla rol alması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Elvan, sermaye piyasalarının ve sigorta sektörünün ekonomik faaliyete daha fazla destek olmasıyla, daha verimli bir ekosisteme kavuşacaklarını aktararak, "Faizsiz finans ve fintek alanlarında hayata geçireceğimiz politika adımlarıyla sektörün bir bütün içinde sağlıklı biçimde gelişmesini sağlayacağız. Ben bu noktada İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projemizin de büyük katkı yapacağına inanıyorum. Yakın zamanda hazırladığımız İFM Projesi Kanun Teklifi'ni tüm paydaşların görüşünü alarak nihai haline getirip Meclis'e sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Küresel krizden, jeopolitik olaylardan ve salgından direnç göstererek çıkıyor olmamız asla tesadüfi değil"

Elvan, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, küresel krizden, jeopolitik olaylardan ve hatta şu son salgından direnç göstererek çıkıyor olunmasının asla tesadüfi olmadığını belirtti.

Güçlü yönlerin farkında olduklarını, kırılgan tarafları da hızla düzeltecek politikaları kararlılıkla uygulayacaklarını ifade eden Elvan, "Makroekonomik politikalarımızın yönü de hedefi de bellidir. Öngörülebilirliği daha da artıracak adımlarla özel sektörün, fırsatları ve riskleri çok daha iyi yöneteceğine ve değerlendireceğine inanıyorum. Reel sektörün yatırım iştahı, sizlerin sunacağı kaldıraçla artacak. Ülkemizin potansiyelinin uluslararası yatırımcılara anlatılmasında sizlere de önemli görevler düşüyor. Bugüne kadar sektörde başarılı uygulamalara imza attınız, bundan sonra da hep birlikte daha iyilerini yapacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bankacılık sektöründen 3 konuda destek talep ettiğini aktaran Bakan Elvan, taleplerini şöyle sıraladı:

"Birincisi, kıt kaynaklarımızın verimli kullanılmasında dönüştürücü bir rol üstlenin. Yüksek katma değerli üretimi ve rekabeti odağına alan yenilikçi işlere, istihdamı artıran yatırımlara desteğinizi lütfen esirgemeyin. İkincisi, KOBİ'lerimizin işlerini büyütmesine ve küresel tedarik zincirlerine entegre olmasına katkı sağlayın. "Teminata dayalı" geleneksel kredilendirme yaklaşımlarının ötesine geçerek, risk yönetimine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmaya odaklanın. Bu yaklaşım, kritik sektörlerdeki firmaların yeterli finansal kaynağa ulaşabilmesi için büyük önem taşıyor. Bunun zahmetli bir süreç olduğunun ve sizleri zorlayacağının farkındayız. Ancak bankalarımız uzun vadeli, istikrarlı ve sürdürülebilir finansman ilişkisine odaklanmalıdırlar.

Üçüncüsü ve sonuncusu, finansal sağlamlığı korumaktan asla vazgeçmeyin. Halihazırda bankacılık sektörümüz gerek sermaye yeterliliği, gerekse likidite ve karşılık oranları bakımından, yalnızca gelişmekte olan değil, gelişmiş birçok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Bu sağlam görünüm, ekonomimiz için de bir çıpa görevi görüyor. Ancak bu olumlu görünüm bizleri rehavete sürüklememelidir."

Elvan, artık son derece dinamik ve değişken bir dünyada yaşanıldığına işaret ederek, "Bu nedenle dış piyasalarda yaşanan finansal, teknolojik ve hatta politik gelişmelerin neden olduğu risklerin çok sıkı takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin proaktif bir yaklaşımla zamanında alınması gerekiyor. Bankacılık sektörümüz bugüne kadar hükümetimizle güçlü bir eşgüdüm içinde hareket etti. Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında sağlam bir köprü vazifesi gördünüz. Zorlukların aşılmasında her zaman özverili bir yaklaşım ve çaba içinde oldunuz. Biz, hükümet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt