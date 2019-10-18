Türkiye Bankalar Birliği'nden "Finansal Yeniden Yapılandırma" duyurusu

18.10.2019 16:33

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan

borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

BB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, Birlik'in sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan

borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Birlik tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacağı kaydedilen duyuruda, "Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA