Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her...

Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir"

Türkiye Bankalar Birliği:

Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir"

Kaynak: AA
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