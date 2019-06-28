Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları...

Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir"

Türkiye Bankalar Birliği:

Türkiye Bankalar Birliği: "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir"

Kaynak: AA
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