Türkiye Bankalar Birliği: "Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır"
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Türkiye Bankalar Birliği: "Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır"

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği: 'Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart'ta devrettiği, bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığı aktarıldı.

TBB Statüsü'ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, "Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011'den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın'a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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