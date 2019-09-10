Türkiye Bankalar Birliği: "En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile...

Türkiye Bankalar Birliği: "En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır.

10.09.2019 15:04
Türkiye Bankalar Birliği:

Türkiye Bankalar Birliği: "En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır."

Kaynak: AA
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