Türkiye Bankalar Birliği ekonomik faaliyetin desteklenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.
Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, TBB Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında
yaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.
Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'de geçen yılın son
çeyreğinde başlayan toparlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, koronavirüs
salgınının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin
toparlanmayı sınırlandırmasının muhtemel olduğu vurgulandı.
Açıklamada, gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde
sınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alındığı hatırlatıldı.
Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin
sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu
tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar alındığı ve üyelerle paylaşıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına
yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için
ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını
ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin, her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri
esas olmak üzere; kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların,
KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi
ve karşılanması,
krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,
kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,
yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.
Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin
sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine
getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler
yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil,
koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesinin,
bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı
olacağı belirtilmiştir."
Açıklamada, bankacılık sektörünün, ilgili diğer tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde,
gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkenin menfaatleri doğrultusunda en
verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecekleri ifade edildi.
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Kaynak: AA