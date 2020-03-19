Türkiye Bankalar Birliği ekonomik faaliyetin desteklenmesi yönünde tavsiye kararı aldı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.

Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, TBB Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında

yaşanmakta olan küresel salgının getirdiği riskler ve etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'de geçen yılın son

çeyreğinde başlayan toparlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, koronavirüs

salgınının uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin

toparlanmayı sınırlandırmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde

sınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alındığı hatırlatıldı.

Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin

sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu

tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar alındığı ve üyelerle paylaşıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankalarımıza, sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına

yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için

ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını

ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin, her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri

esas olmak üzere; kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların,

KOBİ'lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi

ve karşılanması,

krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,

kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,

yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.

Ayrıca, koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin

sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine

getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler

yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil,

koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesinin,

bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı

olacağı belirtilmiştir."

Açıklamada, bankacılık sektörünün, ilgili diğer tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde,

gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkenin menfaatleri doğrultusunda en

verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA