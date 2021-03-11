Türkiye Bankalar Birliği, "DevOps Uzmanı Eğitim Programı" düzenleyecek
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Türkiye Bankalar Birliği, "DevOps Uzmanı Eğitim Programı" düzenleyecek

11.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:22
Türkiye Bankalar Birliği,

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesi kapsamında "DevOps Uzmanı Eğitim Programı" düzenleyecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesi kapsamında "DevOps Uzmanı Eğitim Programı" düzenleyecek.

TBB'den yapılan açıklamada, 26 Nisan'da başlayarak yaklaşık iki ay sürecek "DevOps Uzmanı Eğitim Programı" düzenleneceği bildirildi.

Son yıllarda bankacılık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıkan yeni teknolojilere dayalı konularda gençlerin pratik tecrübelerinin artırılmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, bu sebeple üniversiteden yeni mezun olmuş ya da yeni mezun olacak gençler için geçen eylül ayında "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesinin başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program kapsamında gençlere bankacılık uygulamalarını tanıtmak, sektör profesyonelleriyle diyalog kurmalarını sağlayıp, onların teknoloji alanındaki deneyimlerinden yararlanmalarına imkan sunmak amaçlanmaktadır. Uygun niteliklerdeki adaylar katılım başvurularını 11-28 Mart tarihleri arasında Kariyer.net üzerinden yapabileceklerdir. Bu programa, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektronik mühendisliği bölümlerinden yeni mezun (2019 yılı ve sonrasında mezun olan) veya Haziran 2021'de mezun olacaklar kabul edilecektir. Başvuru sürecinin ardından adaylara 3-4 Nisan tarihlerinde internet tabanlı genel yetenek sınavı uygulanacak, oluşacak baraj puanını geçenler, yazılım geliştirme alanındaki bilgileri, analitik düşünme yetenekleri, problem çözme ve iletişim becerilerinin sınanacağı uzaktan mülakat elemelerine davet edilecektir. Sınavlarda başarılı olan gençler, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan ve ücretsiz sunulan uzaktan eğitim programına katılabilecektir. Program sonunda da katılımcılar 'Devops Uzmanı Eğitim Sertifikası' almaya hak kazanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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