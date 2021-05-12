Türkiye Bankalar Birliği, "Bankaların KOBİ Kredileri Araştırma Raporu"nu yayımladı
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Türkiye Bankalar Birliği, "Bankaların KOBİ Kredileri Araştırma Raporu"nu yayımladı

Türkiye Bankalar Birliği, 'Bankaların KOBİ Kredileri Araştırma Raporu'nu yayımladı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) "Bankaların KOBİ Kredileri Araştırma Raporu"na göre, KOBİ kredileri Mart 2021 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) "Bankaların KOBİ Kredileri Araştırma Raporu"na göre, KOBİ kredileri Mart 2021 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 arttı.

TBB tarafından hazırlanan Mart 2021 itibarıyla "Bankaların KOBİ Kredileri Araştırma Raporu" yayımlandı. Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım ile katılım bankaları verileri baz alınarak hazırlandı.

Buna göre, KOBİ kredileri Mart 2021 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 büyüdü. Toplam KOBİ müşteri sayısı, 2020 yılının başından itibaren hızlı bir artış sergileyerek 4,9 milyona ulaştı.

KOBİ'lere kullandırılan nakdi krediler 879 milyar TL oldu. Ortalama kredi büyüklüğü, tüm KOBİ'lerde 177 bin TL iken, mikro işletmelerde 66 bin TL, küçük işletmelerde 458 bin TL ve orta büyüklükteki işletmelerde 1,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

KOBİ kredilerinde tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı yüzde 6,2 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oran mikro işletmelerde yüzde 5,5, küçük işletmelerde yüzde 6, orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 6,9 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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