Türkiye, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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Türkiye, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Türkiye, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti. Millilerde, Safronova 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; ona Eslem ve Eylül 10'ar, Bianka İlayda 9, Defne Başyolcu 7, Defne Devrim, Ceyda ve Nisan 3'er sayıyla eşlik etti. 

U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. 


Türkiye, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Türkiye, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Türkiye, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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