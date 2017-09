Türkiye Balık Tüketiminde Dünya Ortalamasının Gerisinde

– Avrupa ülkelerinde yıllık 25 kilogramı bulan balık tüketiminin Uzakdoğu ülkelerinde arttığını ve Japonya'da 80 kilogramın üstüne çıktığını belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama tüketimin 8 kg olduğunu belirtti.



Uzmanlar, vitaminler, proteinler, yağ asitleri, mineraller bakımında oldukça zengin olan balık ürünlerini haftada iki kez tüketilmesini öneriyor. Balık tüketim miktarları dünyada kültürel farklılıklara göre değişiklik gösteriyor. Japonya'da, yıllık ortalama bir Amerikalı ya da İngiliz'e göre üç kat daha fazla balık yenirken; Türkiye'de 8 kg tüketim ile bu ortalamanın gerisinde kalınıyor.



Maldivler yılda 139 kilo ile birinci sırada



Balık etinin su oranının diğer et türlerine göre yüksek olduğunu belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, "Türkiye'nin, balık çeşitliliği çok fazla ancak çok az balık tükettiğimiz bir gerçek. Bunun temel sebebi yüzyıllardır süre gelen kırmızı et ağırlıklı beslenme alışkanlığımız" dedi.



Şu anda yıllık ortalama kişi başı tüketimin 8 kg olduğunu belirten Kızıltan; "Türkiye olarak daha sağlıklı bireyler olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için balık tüketimimizi artırmalıyız. Norveç, İzlanda, Japonya gibi ülkeler ortalama kişi başı 80 kg balık tüketiyor. Birincisi sırayı ise 350 bin nüfuslu Maldivler alıyor. 1200 adadan oluşan Maldivler temel besin kaynakları balık ürünler ve yıllık ortalama 139 kg balık tüketiyorlar" dedi.



"Sağlıklı bir nesil için yatırımlar yapıyoruz"



Kılıç Deniz olarak lezzetli ve sağlıklı ürünler yetiştirdiklerinin altını çizen Sinan Kızıltan, tüm yatırımlarını insanların sağlıklı beslenmesi için yaptıklarını belirtti. Kızıltan sözlerini şöyle sürdürdü: "Balık dünyadaki en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Kılıç Deniz olarak sağlıklı beslenmenin dünyada herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla yeni yatırımlar gerçekleştiriyor, dünyanın her noktasına Kılıç Deniz balıklarını ulaştırmayı hedefliyoruz." - İstanbul