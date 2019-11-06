Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu
Türkiye, Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu.
06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52
Türkiye, Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu
Kaynak: Euronews.com
VİDEO: Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu