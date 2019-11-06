Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu

Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu

Türkiye, Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu.

06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52

Türkiye, Suriye'nin Azez kentine düzenlediği operasyonda IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu

Kaynak: Euronews.com


VİDEO: Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiye Awad'ı yakaladığını duyurdu
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