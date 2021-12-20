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Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Badminton Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Federasyonun açıklamasına göre, 21-26 Aralık'ta düzenlenecek şampiyona 5 kategoride yapılacak.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde toplam 683 sporcu mücadele edecek.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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