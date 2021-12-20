Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Badminton Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
Federasyonun açıklamasına göre, 21-26 Aralık'ta düzenlenecek şampiyona 5 kategoride yapılacak.
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde toplam 683 sporcu mücadele edecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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