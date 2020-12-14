Türkiye Badminton Federasyonu köy okullarına desteğini 2021 yılında da sürdürecek

Türkiye Badminton Federasyonu, 81 ilde badmintonu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak için başlattığı "Orada Bir Köy Var Uzakta Projesi"ni 2021 yılında da sürdürecek.

Türkiye Badminton Federasyonu, 81 ilde badmintonu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak için başlattığı "Orada Bir Köy Var Uzakta Projesi"ni 2021 yılında da sürdürecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak 2020 tarihinde başlatılan proje kapsamında köy okullarına başlangıç raketi, file ve okul topu desteğinde bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, amaçlarının tüm çocukları sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

'Bir insan kazanmak bütün insanlığı kazanmaktır' düşüncesiyle hareket ettiklerini anlatan Özmekik, "İnşallah bu sene de 81 ildeki köy okulu öğrencimizle bir araya geleceğiz. Onlara bu kapsamda badminton malzemesi desteğinde bulunacağız. Bu tip sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu