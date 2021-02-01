Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, çevrim içi toplantılara katıldı
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Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, çevrim içi toplantılara katıldı

01.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:17
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, çevrim içi toplantılara katıldı

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Dünya Badminton Federasyonu, Avrupa Badminton Federasyonu, Akdeniz Badminton Birliği toplantılarına ve 2021 Badminton Hakem Vize Semineri'ne çevrim içi katıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Dünya Badminton Federasyonu, Avrupa Badminton Federasyonu, Akdeniz Badminton Birliği toplantılarına ve 2021 Badminton Hakem Vize Semineri'ne çevrim içi katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Özmekik'in çevrim içi yapılan Avrupa Badminton Federasyonun 2021-2023 eylem planı toplantısına, daha sonra da Dünya Badminton Federasyonunun olağanüstü toplantısına katıldığı belirtildi.

Akdeniz Badminton Birliğinin başkanlığını da yürüten Özmekik'in yönetim kurulu üyeleriyle 2021 Akdeniz Kupası ve seçimlerle ilgili görüşme yaptığı aktarıldı.

Özmekik'in son çevrim içi toplantısını ise 2021 Badminton Hakem Vize Semineri'nde yaptığı ifade edildi. Toplantıda 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetlerin konuşulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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