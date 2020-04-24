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Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, Spor, Haber

Türkiye Badminton Federasyonu antrenörlerin uzaktan eğitimi için Kastamonu Üniversitesiyle protokol...

Türkiye Badminton Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde antrenör eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitim projesini hayata geçirdi.

24.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:36
Türkiye Badminton Federasyonu antrenörlerin uzaktan eğitimi için Kastamonu Üniversitesiyle protokol...

Türkiye Badminton Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde antrenör eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitim projesini hayata geçirdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitimle ilgili Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile protokol imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında üniversitenin kadrosundaki 20 kişilik akademisyenin oluşturacağı ekip, yaklaşık 60 farklı ders verecek.

Ayrıca bu akademisyen grubun içindeki ayrı bir ekip ise milli takım sporcularının performans analizlerini de yapacak.

Eğitime kayıtlar "uzem.badminton.gov.tr" adresinden yapılacak ve ilk ders Doç. Dr. Veli Volkan Gürses tarafından yarın saat 21.30'da verilecek.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaptıkları antrenör eğitimlerini vurgulayarak, "Dünya badmintonunda kendisini kabul etmiş eğitici antrenörlerden de istifade edeceğiz. Antrenör akademimizin ve uzaktan eğitimimizin ders sayısı açısından da kapsamlı olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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