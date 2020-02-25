Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi - BAKÜ
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Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi - BAKÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katıldı.

25.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:28
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması BAKÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA


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: Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi - BAKÜ
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