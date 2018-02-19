Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna, Üçlü İşbirliğine Gidiyor

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Azer Hudiyev, Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna'nın, çeşitli alanlarda üçlü işbirliği yöntemini geliştirmek üzere görüşmelere başlayacağı duyurdu.

Hudiyev, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar'ın üçlü işbirliğini görüşmek üzere 6 Mart'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret edeceklerini söyledi.

Söz konusu görüşmede siyasi, insani ve ekonomik alanlarla enerji alanında işbirliğinin, ayrıca uluslararası örgütlerde işbirliği konularının görüşüleceğini belirten Büyükelçi Hudiyev, görüşmede ayrıca, yük taşımacılığı alanında işbirliği ve Hazar ve Karadeniz havzalarında petrol ve doğalgaz sevkiyatı konullarının ele alınacağını kaydetti. - Kiev