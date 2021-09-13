Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin ortak tatbikatında atış talimleri yapıldı

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta atış talimleri yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen tatbikatta özel kuvvetlerin ateşli silah ve bomba atarlarla atışlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikat, 20 Eylül'e kadar sürecek.