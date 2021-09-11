Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan yarın Bakü'de ortak tatbikat yapacak - Haberler
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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan yarın Bakü'de ortak tatbikat yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan yarın Bakü'de ortak tatbikat yapacak

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Üç Kardeş 2021" adıyla yarın ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Üç Kardeş 2021" adıyla yarın ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakü'nün yarın Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin ortak tatbikatına ev sahipliği yapacağı bildirildi. "Üç Kardeş 2021" adı verilen ortak askeri tatbikattın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşiminin geliştirilmesi, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanması, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulması olduğu kaydedildi.

Yarın başlayacak olan "Üç kardeş 2021" ortak askeri tatbikatı, 20 Eylül'e kadar sürecek. - BAKÜ

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