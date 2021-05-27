Türkiye-Azerbaycan maçının ardından
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Türkiye-Azerbaycan maçının ardından

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Güncel

Hazırlık maçında Türkiye'ye 2-1 yenilen Azerbaycan'ın teknik direktörü Giovanni de Biasi, genel olarak dengeli bir maç oynandığını söyledi.

Hazırlık maçında Türkiye'ye 2-1 yenilen Azerbaycan'ın teknik direktörü Giovanni de Biasi, genel olarak dengeli bir maç oynandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan de Biasi, "Oldukça dengeli bir maç oldu, genele baktığımızda bitiricilik konusunda başarılı olamadık. İki gol yedik, yediğimiz iki gol de duran toptan oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Fazla şans bulamayan oyuncular oynadı ama bu oyuncularla diğerleri arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Dengeli bir maç oldu. Türkiye zaten güçlü, çok kaliteli ve alternatifli bir kadroya sahip. Türkiye, üçlü savunmayla başladı, bekleri daha ileride tuttu. Dörtlü savunmaya döndüklerinde oyun kurma stratejisini benimsediler. Çok zorluk yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Şanslar yakaladık ama kullanamadık. Bunları kullanamadığımız için sinirli hissediyorum kendimi. Bunları kullansaydık, daha farklı bir sonuç olabilirdi." şeklinde konuştu.

Türkiye-Azerbaycan maçının ardından
Türkiye-Azerbaycan maçının ardından
Türkiye-Azerbaycan maçının ardından
Türkiye-Azerbaycan maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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