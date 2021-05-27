Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Kasapoğlu, milli maçta
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Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Kasapoğlu, milli maçta

Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Kasapoğlu, milli maçta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir protokol tribününden izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir protokol tribününden izledi.

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi çalışmalarını Antalya'da sürdürürken, ilk hazırlık maçına da Azerbaycan karşısında çıktı. Ay-yıldızlıların Aytemiz Alanyaspor'un Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Azerbaycan Milli Takımı ile oynadığı mücadeleyi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir protokol tribününde takip etti. Ayrıca karşılaşmayı yaklaşık 400 taraftar da tribünlerden izledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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