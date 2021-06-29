Türkiye ile Azerbaycan arasında Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası yüzde 31 artırılarak 46 bine çıkarıldı
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Türkiye ile Azerbaycan arasında Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası yüzde 31 artırılarak 46 bine çıkarıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası yüzde 31 artırılarak 46 bine çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası yüzde 31 artışla 35 binden 46 bine yükseltildi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası yüzde 31 artışla 35 binden 46 bine yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) heyetlerinin, 24-25 Haziran'da İstanbul'da bir araya geldiğini belirtilerek, toplantıya Türk heyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Azerbaycan heyeti adına Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı Karayolu Taşıma İdaresi Başkanı Habib Hasanov'un başkanlık ettiği bildirildi.

Toplantıda iki ülke arasındaki uluslararası kara yolu taşımacılığı ve Hazar geçişleri konuları istişare edildiği bilgisi verilen açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan arası yeni kara yolu taşımacılığı için çalışmaların başladığı kaydedildi.

Açıklamada, heyetler arasındaki görüşmede 2021 yılı için kota artışı yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası, yüzde 31 artışla 35 binden 46 bine yükseltildi. Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi kotası ise 2 bin 500'den 3 bine yükseldi. 2021 yılı için Türk taşımacılarında kullanılmak üzere toplam 8 bin ilave geçiş belgesi, toplantı sırasında teslim alınarak sınır kapılarına gönderildi."

Heyetlerin toplantı sonrasında Türkiye ve Azerbaycan arasında Kasım 1992'de Ankara'da imzalanan İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın yerini alacak yeni anlaşma yapılabilmesi için de çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan tarafının, tehlikeli madde ve gabari dışı taşımalardan alınan ücretlerle şehre giriş vergisinde yapılacak iyileştirmeler konusunda bilgi verdiği vurgulandı.

Açıklamada, Azerbaycan Meclisine sevk edilen kanun teklifinin yakın zamanda onaylanarak yürürlüğe girmesinin beklendiği belirtilerek, toplantıda Ro-Ro taşımalarının da görüşüldüğü, maliyetlerin optimizasyonu amacıyla yapılacak çalışmaların ele alındığı bildirildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası yüzde 31 artırılarak 46 bine çıkarıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasında Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası yüzde 31 artırılarak 46 bine çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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