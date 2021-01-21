Türkiye, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde vardığı anlaşmadan memnun
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Türkiye, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde vardığı anlaşmadan memnun

21.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:50
Türkiye, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde vardığı anlaşmadan memnun

Dışişleri Bakanlığınca, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde "Dostluk" olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığınca, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde "Dostluk" olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anlaşmanın, iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesi temenni edildi.

Anlaşmanın, dost ve kardeş Türkmenistan ile Azerbaycan halklarına hayırlı olmasının, bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasının dilendiği açıklamada, anlaşmanın Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak projelerin de önünü açması temennisinde bulunuldu.

Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismiyle bilinen yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu.

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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