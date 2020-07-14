Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan uluslararası topluma çağrı Açıklaması
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Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan uluslararası topluma çağrı Açıklaması

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaya davet etti.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan uluslararası topluma çağrı Açıklaması
14.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:54

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaya davet etti.

Ayrım, AK Parti milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde pazar gününden beri şiddetli çatışmaların yaşandığını, Azerbaycan'ın şehitlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bunun, Ermenistan tarafından yapılan ilk saldırı olmadığını söyleyen Ayrım, Ermenistan'ın dört kez Azerbaycan Türklerine karşı katliam ve soykırımda bulunduğuna, 1992'de Hocalı'da 600'den fazla Azerbaycan Türkü'nün katledildiğine dikkati çekti.

Her yıl Ermenistan'ın, sınırda taciz atışı yaptığını ve bunların kabul edilemeyeceğini belirten Ayrım, Kovid-19 ile mücadele yürütülen bir dönemde Ermenistan tarafından böyle bir saldırının yapılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ayrım, "Erivan yönetimi bölgede gerçekten Azerbaycan ile diyalog içerisinde olsaydı bugün yalnız kalmayacaklardı, bugün Türkiye'deki büyük projelerin içerisinde onlar da yer alacaktı. Biz burada Ermenistan ile konuşurken yanlış anlaşılmasın; Türkiye'de yaşayan Ermenistanlı vatandaşlarımız var ama şunu bilsinler ki Ermeni diasporası ve Erivan yönetimi her platformda Türkiye'nin karşısında. Türkiye'nin topraklarında gözü olan bir devlet. Türkiye'nin sınırlarını tanımayan bir devlet." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her platformda Azerbaycan'ı desteklediğini ve yanında olduğunu belirten Ayrım, "30 senedir devam eden bir süreç var. Bu süreç de anlaşma yönünde, Ermenistan'ın yaklaşımından dolayı en ufak bir şey elde edilememiş. Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili meşru mücadelesinde tüm imkanları ile Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Uluslararası toplumu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaya, çözüme çağırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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