Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım, Haydar Aliyev'i andı

Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, "Büyük evlatların büyük eserleri olur. Haydar Aliyev'in de eseri karanlıktan aydınlığa çıkararak dünyaya kazandırdığı bağımsız Azerbaycan'dır" dedi.

Ayrım, AK Parti milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'i andı. Ayrım, Azerbaycan milletinin de Haydar Alivey'i Dünya Türklüğünün önde gelen bir evladı olduğunu söyleyerek, "Büyük evlatların büyük eserleri olur. Haydar Aliyev'in de eseri karanlıktan aydınlığa çıkararak dünyaya kazandırdığı bağımsız Azerbaycan'dır. 12 Aralık 2021 bu gün, Azerbaycan Devleti'nin büyük lideri Haydar Aliyev'in ebediyete intikalinin on sekizinci yıldönümünü idrak ediyoruz. Haydar Aliyev, soğuk savaş sonrasında, Azerbaycan'ın bağımsız bir ülke olarak uluslararası toplumda yer almaya başladığı zorlu yıllarda ülkesine liderlik etti" dedi.

Ayrım, şöyle konuştu:

"1923 yılında Nahçıvan'da doğan Aliyev, 20 yaşında Sovyetler Birliği Döneminin Komünist Partisi'ne katıldı ve 1982 yılında Politbüro üyeliğine yükselen ilk ve tek Türk oldu. 1990 yılında Gorbaçov'un politikalarını kabul doğum yeri olan Nahçıvan'a döndü. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Meclis Başkanlığı'na seçildi. Etmeyen Haydar Aliyev, 1993 yılının mayıs ayında, ülkenin içinde bulunduğu zor Günlerde Ebülfeyz Elçibey Tarafından Bakü'ye Davet Edilen Haydar Aliyev, Milli Meclis'in Başkanlığı'na getirildi. 3 Ekim 1993 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı görevine geldi. O günlerde Azerbaycan toprakları işgal altında ve Azerbaycan zor günler içinde, adeta bölünme arifesindeydi. Halkını bir araya toplayan Haydar Aliyev, 1998 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi. Haydar Aliyev 10 yıllık iktidarında önce Azerbaycan'ın birliğini sağlamış sonra da ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik boyutunda ulusal ve uluslararası alanda inanılmaz başarılara imza atmıştır. Bu başarılardan biri de, çağdaş Azerbaycan ordusudur. Haydar Aliyev görevi süresince Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin modernleşmesine ve batı normlarında oluşuma erişmesi için olağanüstü gayret sarf etmişti." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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