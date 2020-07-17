Türkiye-Azerbaycan dostluğunda yeni gelişme ne? Türkiye'nin savunma sanayisi ile Azerbaycan arasındaki bağlantı
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Türkiye-Azerbaycan dostluğunda yeni gelişme ne? Türkiye'nin savunma sanayisi ile Azerbaycan arasındaki bağlantı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayimiz; SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan dostluğunda yeni gelişme ne? Türkiye'nin savunma sanayisi ile Azerbaycan arasındaki bağlantı
17.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:33

Türkiye ve Azerbaycan dostluğu bir kere daha gözler önüne serildi. Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u misafir ettiklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN NEYİ VARSA AZERBAYCAN'IN EMRİNDEDİR

Demir görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İki kardeş ülkenin bir kez daha tek yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayinde de işbirliği konularımızı görüştük. Savunma sanayimiz; SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE DOSTLUĞUNUN NEDENİ NE?

Demir, "Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir millet iki devlet." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi bağın yanı sıra ekonomik, kültürel, coğrafi ve siyasi bağları nedeniyle neden böyle özel bir ilişkiye sahip oldukları biliniyor.

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