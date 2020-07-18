Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar: "Azerbaycan yalnız değildir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar: "Azerbaycan yalnız değildir"

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstererek, "Boş hayaller Ermenistan'a acı getirir, gözyaşı getirir." dedi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar:
18.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:24

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstererek, "Boş hayaller Ermenistan'a acı getirir, gözyaşı getirir." dedi.

Dündar, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın soykırımcı ve devamlı bulanık suda balık avlayan bir devlet olduğunu, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini, Azerbaycan'ın ordusunun olmadığı, silahının bulunmadığı bir dönemde Rusların da desteğiyle işgal ettiğini belirten Dündar, bu nedenle bu kavganın bitmediğini, bitmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.

Dündar, Ermenistan'ın ekonomik bir kriz içinde bulunduğunu, açlıkla karşı karşıya olduğunu ve iç siyasette kavga halinde olduklarını belirterek, bürokraside ve bakan seviyesinde birçok kişinin istifa ettiğini, ekonomik krizin yanında siyasi sorunlar da yaşandığını ve koronavirüs salgınının da ülkede ekstra bir kriz oluşturduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın saldırılarda bulunduğu Tovuz'un son derece stratejik bir bölge olduğuna dikkati çeken Dündar, şöyle devam etti:

"Bakü-Tiflis-Kars demir yolu buradan geçiyor. Gaz boru hatları buradan geçiyor. Azerbaycan'ın şah damarıdır burası. Burayı almak demek Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişkisinin kesilmesi, milyarlarca dolarlık yatırımların Ermenistan hakimiyetine geçmesi demektir. Ermenistan durup dururken niye bu tarihi seçti? Bunun için uluslararası siyaseti incelememiz lazım. Türkiye, Libya'da birileriyle karşı karşıyadır. Irak'ta yine öyle... Suriye'de etkinliğini ve gücünü ispat eden bir pozisyondadır. Burada Türkiye'nin de önünün kesilmesi hesabı, kitabı vardır Tovuz olayında. Azerbaycan'ın olduğu kadar Türkiye'nin de önü kesilmiş olur. Bu nedenle Tovuz'daki bu kavga, bu savaş küçüksenmeyecek bir savaştır."

"Azerbaycan ordusu, 24 saatte Erivan'ı alacak güçtedir"

Azerbaycan'ın bölgesinde teknolojik, askeri ve silah olarak güçlü, çağdaş bir orduya sahip olduğunu belirten Dündar, "Azerbaycan ordusuna bir yılda sarf edilen para, Ermenistan'ın bütün bir yıllık bütçesine denktir. Azerbaycan ordusu her türlü teknolojik araç gerece sahiptir ve Türkiye'nin standartlarındadır. Özellikte bizim subaylarımız Azerbaycan ordusunu yetiştirip, eğitim vermektedir. Azerbaycan ordusu, eğer Rusya ve diğer devletlerin Ermenistan'a desteği olmadığı takdirde, 24 saatte Erivan'ı alacak güçtedir." dedi.

Dündar, savaşın bitmesi ve Kafkaslara barışın gelmesi için mutlaka Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları sahibine iade etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu açıkça ifade ettiğini söyleyen Dündar, "İlk açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız seviyesinde yapıldı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız yaptı. Parlamentoda grubu bulunan dört siyasi parti de ortak açıklama yaptı. Federasyonumuza yüzlerce mesaj geliyor. 'Sayın Başkanım, kardeş Azerbaycan'ın yanında savaşmaya hazırız. Gitme niyetindeyiz. Nasıl gidebiliriz?' diye samimi ve inançlı taleplerle karşılaşıyoruz. Türkiye, topyekun Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan dünün Azerbaycan'ı değildir. Herkesin aklı selim düşünceli hareket etme mecburiyeti vardır." diye konuştu.

"Boş hayaller, Ermenistana acı getirir, gözyaşı getirir"

Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye topraklarına yönelik boş hayaller peşinde koştuğunu ve artık aklını başına alması gerektiğini dile getiren Dündar, "Boş hayaller Ermenistan'a acı getirir, gözyaşı getirir. Geçmişte olduğu gibi Ermenistan rüzgar ekiyor, fırtına biçecektir. Buradan uyarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dündar, "Artık Azerbaycan halkı barıştan umudunu kesmiştir çünkü barışı savunan devletler çifte standart içindedir. Azerbaycan artık hakkını korumak zorundadır. Tek taraflı barış olmaz. Barışın olabilmesi için hak ve adaletin tecelli etmesi lazım. Bunun için de Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan vazgeçmesi lazım." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı Politika
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor Dünya
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı! Dünya
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Singapur'da oğullarını işkence ederek öldüren babaya 27 yıl, anneye 28 yıl hapis cezası verildi
Singapur'da oğullarını işkence ederek öldüren babaya 27 yıl, anneye 28 yıl hapis cezası verildi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
"Fazilet durağı" tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Ayakkabı tabanında cezaevine sokulmaya çalışanlar yakalandı
Ayakkabı tabanında cezaevine sokulmaya çalışanlar yakalandı
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Erkan Akçay Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Cansu Tosun Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Joe Carr Roza Sabah Naya Rivera Grant Imahara
Şu an buradasınız: Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar: "Azerbaycan yalnız değildir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 12:24:03. #1.14#
title