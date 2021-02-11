Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Hakkında Anlaşma'ya dair kanun Resmi Gazete'de
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Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Hakkında Anlaşma'ya dair kanun Resmi Gazete'de

11.02.2021 04:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 04:40
Türkiye-Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu Hakkında Anlaşma'ya dair kanun Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki anlaşma 25 Nisan 2018'de Ankara'da imzalanmıştı.

Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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