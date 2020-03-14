Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki görüşmede, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
14.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki görüşmede, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
Kaynak: Dunya.com