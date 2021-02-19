Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
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Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı

19.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:41

Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Toplantıdan ve görüşmelerden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapıldı.

Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı

Toplantıdan ve görüşmelerden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapıldı.

Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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