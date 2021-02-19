Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
19.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:41
Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Toplantıdan ve görüşmelerden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapıldı.
Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı
Toplantıdan ve görüşmelerden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımıyla, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut