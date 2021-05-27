Türkiye-Azerbaycan

A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Alanya Bahçeşehir OkullarıHakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz,...