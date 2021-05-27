Türkiye-Azerbaycan
A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Alanya Bahçeşehir OkullarıHakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz,...
A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)
Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Halil Akbunar, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu
Azerbaycan: Balayev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Jafarguliyev, Abbas Hüseynov, Garayev, Makhmudov, İbrahimli, Sheydaev, Alaskarov
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever