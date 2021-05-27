Türkiye-Azerbaycan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye-Azerbaycan

Türkiye-Azerbaycan
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Alanya Bahçeşehir OkullarıHakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz,...

A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Halil Akbunar, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu

Azerbaycan: Balayev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Jafarguliyev, Abbas Hüseynov, Garayev, Makhmudov, İbrahimli, Sheydaev, Alaskarov

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! İlk kez Milli Takım heyecanı yaşayacak futbolcuları sahaya sürdü
Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! İlk kez Milli Takım heyecanı yaşayacak futbolcuları sahaya sürdü
Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir haftalığına ertelendi
Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir haftalığına ertelendi
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Ozan Tufan Abdullah Avcı Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye-Azerbaycan - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 19:30:39. #1.14#

title