Türkiye Ayçiçeği Üretiminde Dışa Bağımlı! – Tarımsal Üretimin Önündeki Engeller
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Türkiye Ayçiçeği Üretiminde Dışa Bağımlı! – Tarımsal Üretimin Önündeki Engeller

Türkiye Ayçiçeği Üretiminde Dışa Bağımlı! – Tarımsal Üretimin Önündeki Engeller
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde dışa bağımlı olmasının nedenlerinden söz etti.

Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde dışa bağımlı olmasının nedenlerinden söz etti.

Türkiye'de üretilen ayçiçeği miktarının 1.3 milyon ile 1.5 milyon ton arasında değiştiğini ifade eden Tekbaş, bu miktarın daha önceki yıllarda 1 milyon olduğunu, oysa ayçiçeği ihtiyacının yaklaşık 3 milyon ton olduğunu söyledi. Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacı açısından ithalata muhtaç bir ülke olduğuna değindi.

Ülkemizde ayçiçeği üretimini arttırmanın önünde çeşitli engeller bulunduğunu aktardı. Örneğin, girdiler döviz endeksli olduğu için fiyatların çiftçilere çok yüksek geldiğini, çiftçilere verilen teşviklerin doğru zamanda açıklanmayabildiğini vurguladı. İthalat vergilerinin çok sık değişmesinin çiftçilerin ekime olan özgüveninin azalmasına sebep olduğunu belirten Topal, ayrıca havza bazında üretime geçilmesini ve köyden kente göçlerin çoğalmasını da üretimin artmasına engel olan faktörler arasında gösterdi.

Kaynak: Wise.tv

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