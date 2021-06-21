Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Diyarbakır'da düzenlendi
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Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Diyarbakır'da düzenlendi

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Diyarbakır'da düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Diyarbakır'da eğitim semineri düzenledi.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Diyarbakır'da eğitim semineri düzenledi.

Diyarbakır'ın da içerisinde bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi grubunda, Batman, Şırnak, Mardin, Siirt, Hakkari, Elazığ, Malatya ve Muş olmak üzere 9 yer aldı. Diyarbakır'da düzenlenen seminere 9 ilden çoğunluğu beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve ayak tenisi tutkunları olmak üzere yaklaşık 100 kişi katılım sağladı. Katılımcılara eğitimleri Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Özer, Ayak Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi İlker Sarıkaya ve Selim Yücesoy tarafından verildi.

Eğitmenlerden İlker Sarıkaya, Ayak Tenisi Federasyonunun yaklaşık 2 ay önce Manisa'da 6 spor kulübünün bir araya gelmesi ile kurulduğunu söyledi. Sarıkaya, "Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu kuruluş amacı, ayak tenisini Türkiye geneline yaymak, bu sporu geliştirmek, gençleri bu sporla buluşturmaktır. Ayrıca Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye'de ki tüm illerde ayak tenisinin oyun kurallarını, oyunun statüsü ve teknik verilerini söz konusu branşa ilgi duyan başta beden eğitim öğretmenleri ve antrenörler olmak üzere tüm ayak tenisi tutkunlarına doğru anlatabilmek" dedi.

"Amacımız Türk sporuna katkı sağlamak"

Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu yola çıktıklarını belirten Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Bölge Sorumlusu Zeynep Çobanoğlu ise "Federasyonun kurulmasıyla çalışmalarımıza start verdik Şu an da 81 ilde faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde ayak tenisine muazzam bir ilgi var. Şu an ki ana hedefimiz, ayak tenisini Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gelişmekte olan spor branşlarına eklenmesini sağlayarak okul sporlarına dahil etmek, bu şekilde sporu tabana yaymış olmak ile beraber Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmak ve gençlerimizi spora yönlendirerek başarı ile beraber sporun kardeşlik ilkesini benimsemelerine katkıda bulunmuş olacağız. Ayak tenisini hem Türkiye'de hem de dünyada çok ileri seviyelere taşımak istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz" diye konuştu.

Gün boyu süren eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildi. - DİYARBAKIR

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Diyarbakır'da düzenlendi
Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Diyarbakır'da düzenlendi
Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Diyarbakır'da düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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