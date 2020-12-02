Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri başlıyor
02.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:31
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri yarın (3 Aralık) Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Avusturya ile ikili ilişkilerimiz ile Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı