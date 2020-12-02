Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri başlıyor
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Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri başlıyor

02.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:31
Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri yarın (3 Aralık) Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Avusturya ile ikili ilişkilerimiz ile Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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