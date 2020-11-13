Türkiye - Avusturya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda? Türkiye - Avusturya maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçlarında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye - Avusturya hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Türkiye - Avusturya hangi kanalda? Macaristan - İzland şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye - Avusturya ne zaman, saat kaçta?