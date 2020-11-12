Türkiye - Avusturya maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda? Türkiye - Avusturya muhtemel ilk 11'ler!

Türkiye ile Avusturya arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Samsun'da oynanacak. Peki, Türkiye - Avusturya maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda? Türkiye - Avusturya muhtemel ilk 11'ler!