Türkiye - Avusturya maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda? Türkiye - Avusturya muhtemel ilk 11'ler!
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Türkiye - Avusturya maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda? Türkiye - Avusturya muhtemel ilk 11'ler!

12.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:33
Türkiye - Avusturya maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda? Türkiye - Avusturya muhtemel ilk 11'ler!

Türkiye ile Avusturya arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Samsun'da oynanacak. Peki, Türkiye - Avusturya maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda? Türkiye - Avusturya muhtemel ilk 11'ler!

Avrupa Şampiyonası maçı Türkiye - Avusturya, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye - Avusturya maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda? Türkiye - Avusturya muhtemel ilk 11'ler!

TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Avusturya Maçı 13 Kasım Cuma günü oynanacak. Türkiye-Avusturya Maçı 20:00'de başlayacak.

TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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