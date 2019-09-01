01.09.2019 18:37

Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 16'ncısı Samsun'da düzenlenen Türkiye Avukat Spor Oyunları sona erdi.

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi ve satranç olmak üzere 7 branşta gerçekleştirilen Türkiye Avukat Spor Oyunları'na bin 200'ü aşkın avukat katıldı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kadınlar voleybol final müsabakalarının ardından kupa töreni düzenlendi.

Müsabakalarda kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ile kızı adına pankart açıldı.

Törene katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Oyunların Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin 100'ncü yılı dolayısıyla Samsun'da gerçekleştirildiğine işaret eden Feyzioğlu, "Çok başarılı geçti. Avukatlar, Türkiye'nin her yerinden müsabakalara aileleriyle katıldı. Muazzam bir organizasyon. Tüm Samsun'a teşekkür ediyorum." dedi.

Sporcuları da tebrik eden Feyzioğlu, "Tüm sporcular yüreklerini ortaya koyarak mücadele etti. Kolay bir şey değil, bir yandan profesyonel avukatlık ama hiçbiri spordan ayrılmamış. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' deyip muhteşem bir iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Erkekler voleybol müsabakalarında İstanbul birinci, Konya ikinci, Kocaeli ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Adana birinci, Sakarya ikinci, Giresun üçüncülüğü elde etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Kaynak: AA