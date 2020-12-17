Türkiye Avrupa'nın bir numaralı atık sahası oldu

Sainsbury's gibi İngiliz süpermarketleri ya da Fransız dondurulmuş gıda perakendecisi Picard gibi firmaların geri dönüşüme gönderilen tonlarca plastik ambalajı Türkiye'de yasa dışı şekilde çöpe atılıyor.

Sainsbury's gibi İngiliz süpermarketleri ya da Fransız dondurulmuş gıda perakendecisi Picard gibi firmaların geri dönüşüme gönderilen tonlarca plastik ambalajı Türkiye'de yasa dışı şekilde çöpe atılıyor. Türkiye Avrupa atıkları için en önemli destinasyon haline geldi.

Kaynak: DailyMotion.com