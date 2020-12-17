Türkiye Avrupa'nın bir numaralı atık sahası oldu
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Türkiye Avrupa'nın bir numaralı atık sahası oldu

17.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:47

Sainsbury's gibi İngiliz süpermarketleri ya da Fransız dondurulmuş gıda perakendecisi Picard gibi firmaların geri dönüşüme gönderilen tonlarca plastik ambalajı Türkiye'de yasa dışı şekilde çöpe atılıyor.

Sainsbury's gibi İngiliz süpermarketleri ya da Fransız dondurulmuş gıda perakendecisi Picard gibi firmaların geri dönüşüme gönderilen tonlarca plastik ambalajı Türkiye'de yasa dışı şekilde çöpe atılıyor. Türkiye Avrupa atıkları için en önemli destinasyon haline geldi.

Türkiye Avrupa'nın bir numaralı atık sahası oldu

Kaynak: DailyMotion.com

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