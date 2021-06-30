Türkiye, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya ile ikinci oldu
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Türkiye, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya ile ikinci oldu

Türkiye, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya ile ikinci oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları tamamlanırken 5 madalya kazanan Türkiye, takım halinde 126 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları tamamlanırken 5 madalya kazanan Türkiye, takım halinde 126 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonayı Rusya birinci, Azerbaycan üçüncü sırada tamamladı. Serbest stilde bugün milli güreşçi Taner Garip gümüş, Emre Çiftçi ise bronz madalya kazandı.

74 kiloda Taner Garip finalde Azerbaycanlı Cebrail Haciyev'e yenildi ve gümüş madalya elde etti.

61 kiloda Hamza Zopalı repesajda Belarus rakibi İvan Hramyka'yı 6-3 yendi, bronz madalya için Moldovalı Pavel Andrusca'ya son anlarda verdiği puanlarla yenilince 5. oldu.

86 kiloda Emre Çiftçi repesajda Azerbaycanlı Fuad Mayilov'u 3-0 yendi, bronz madalya için karşılaştığı Macaristanlı Joel Hencz'i de 7-5 yenerek bronz madalya kazandı.

Turnuvada, Türkiye serbest stilde Polat Polatçı ile altın, Taner Garip ile gümüş, Mevlüt Özdemir, İsmail Küçüksolak ve

Emre Çiftçi ile bronz madalya aldı.

Serbest stilde Rusya 185 puanla birinci, Türkiye 126 puanla ikinci, Azerbaycan 119 puanla üçüncü oldu.

Kadınlarda Melisa Sarıtaç, finale yükseldi

Şampiyonada kadınlarda 76 kiloda Melisa Sarıtaç, rakiplerini yenerek finale yükseldi. Melisa finalde Polonyalı Daniela Tkachuk ile altın madalya için mücadele edecek.

68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya maçında Rus rakibi Elizaveta Petliakova ile karşılaşacak.

59 kiloda Selvi İlyasoğlu ise repesajda Bulgaristan'dan Dimitrova ile karşılaşma hakkını elde etti, rakibini yenerse bronz madalya için Rus Anastasia Sidelnikova ile mücadele edecek.

55 kiloda Melda Dernekçi, bronz madalya için Belarus'tan Viktorya Volk ile karşı karşıya gelecek.

50 kiloda Zehra Demirhan, repesajda Moldovalı Maria Leorda ile karşılaşacak, rakibini yenerse bronz madalya için Belarus'tan Natalia Varakina ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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