Türkiye Avrupa'dan nasıl görünüyor?
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Türkiye Avrupa'dan nasıl görünüyor?

Nevşin Mengü ile Bire Bir bu hafta Brüksel'den karşınızdaydı.

21.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:46

ile Bire Bir bu hafta 'den karşınızdaydı. 'nin Birliği ile ilişkileri yeniden canlandırılabilir mi? Ankara'nın ve AB yönetiminin üzerine düşenler neler? AB üyeliği hala cazip bir fırsat mı? Avrupa Parlamentosu Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük değerlendirdi.



Haber Videosu: Türkiye Avrupa'dan nasıl görünüyor?
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