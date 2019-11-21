Türkiye Avrupa'dan nasıl görünüyor?

21.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:46

Nevşin Mengü ile Bire Bir bu hafta Brüksel'den karşınızdaydı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden canlandırılabilir mi? Ankara'nın ve AB yönetiminin üzerine düşenler neler? AB üyeliği hala cazip bir fırsat mı? Avrupa Parlamentosu Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük değerlendirdi.