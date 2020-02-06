Türkiye Avrupa'da yabancılar için en ucuz ülkelerden biri oldu

06.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:10

Dünyanın en pahalı ülkeleri sıralamasında 2020'de de İsviçre listenin zirvesinde yer aldı. İsviçre'yi diğer Avrupa ülkeleri olan Norveç ve İzlanda takip etti. Asya kıtasının en pahalı ülkesiyse Japonya oldu.



Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünyanın en pahalı 20'inci, Rusya 82'inci, İngiltere 27'inci ve Fransa ise 14'üncü ülkesi oldu. 132 ülkenin yer aldığı listeye Türkiye dünyanın en pahalı 102'inci ülkesi olarak girerken, Ukrayna ile birlikte Avrupa'nın en ucuz iki ülkesi olarak dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle