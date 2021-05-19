Türkiye, Avrupa'da iç hat uçuş sayısı artışında ilk sırada

KADEMELİ normalleşme kapsamında seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye, Avrupa'da en çok iç hat uçuşunu arttıran ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

KADEMELİ normalleşme kapsamında seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye , Avrupa'da en çok iç hat uçuşunu arttıran ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'de 18 Mayıs tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında yüzde 267 artış gözlemlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye, kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte oranla 18 Mayıs Salı günü Avrupa'da iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin ardından uçuşlarda artış gözlemlendi. EUROCONTROL'ün 18 Mayıs Salı gününe ilişkin uçuş verilerini göre iki hafta öncesine kıyasla uçuş sayısını yüzde 267 arttırdı. Söz konusu tarihte gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 638 sefer gerçekleşti. Bu rakamlarla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu. Uçuş sayısı bakımında aynı gün Fransa 911 uçuşla birinci, Norveç 733 uçuşla ikinci, İspanya 715 uçuşla üçüncü, 638 uçuşla Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı