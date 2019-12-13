Türkiye Avrupa'da En Çok Antibiyotik Kullanan Ülke "Türkiye'de Antimikrobiyal Direncin Kontrolü" Çalıştayı

13.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:08

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Temel Çevre Ekonomisti Nobuko Ichikawa,Türkiye ve Avrupada'ki "Kamu Özel İşbirliği" (PPP) projeleri arasında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm birimleriyle örnek olarak gösterilen iyi uygulamalara sahip olduğunu bildirdi.

Adana/Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi projesinin kreditör kuruluşlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Türkiye ve dünya genelinde "Antimikrobiyal Direnç" konusunda bilgi paylaşımı ve bu konudaki gözetim programları geliştirmeye yönelik rehberliğin amaçlandığı "Türkiye'de Antimikrobiyal Direncin Kontrolü" konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda, Türkiye'nin antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olduğuna vurgu yapıldı.

2018 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) aracılığı ile ''Hastanelerde Enfeksiyonla Mücadele Kapsamında Yapılan Uygulamalar'' konulu çalıştaya, PPP hastaneleri içerisinde bina kalitesi, işletmecilik uygulamaları ve Kamu-Özel iş birlikteliğinin en iyi örnekleri içerisinde yer alan, Türkiye ve Avrupa'ya örnek gösterilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliği yaptı.

Gerek halk sağlığına etkisi, gerekse ekonomik maliyeti nedeniyle son yıllarda küresel gündeminin en temel meselelerinin başında gelen Antimikrobiyal direncin tüm yönleriyle ele alındığı çalıştay;Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi projesinin kreditör kuruluşlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) katkılarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Türkiye ve dünya genelinde Antimikrobiyal Direnç konusunda bilgi paylaşımı ve bu konudaki gözetim programları geliştirmeye yönelik rehberliğin amaçlandığı çalıştayda; Cardiff Üniversitesi'nden, Mikrobiyoloji ve Antimikrobiyal Direnç konusunda dünyaca bilinen uzman Prof.Dr. Timothy Walsh ve Glaxo SmithKline firmasından Bilimsel Direktör Dr.Didem Torumkuney sunum yaptı.

Profesör Timothy Walsh'un,''Anti-mikrobiyel direnç (AMD) nedir ve neden önemlidir?'' konusunda bilgi paylaşımında bulunduğuçalıştayda, Dr. Didem Torumkuney ''Göçmen sağlığı ve AMD'' hakkında değerlendirmeler yaptıktan sonraAMD'ye genel bir bakış sunup, bu konuda Adana başta olmak üzere Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştılıp bunların sebepleri hakkında bilgiler verdi.

Dr. Didem Torumkuney, AMD anlaşılmasında ve gözetiminin geliştirilmesinde mikrobiyoloji laboratuvarlarının önemi de vurgu yaparak,SOAR verilerine göre Türkiye'nin Avrupa'da en çok antibiyotik kullanan ülke olduğunu, Dünya Sağlık Örgütünün antimikrobiyal direncin gözetimi, mikrobiyal popülasyonlardaki değişiklikleri izlediğini ifade etti.

PPP MODELLERİNE ÖRNEK HASTANE

"Kamu Özel İşbirliği" (PPP) modeli kapsamında hayata geçirilen ve 2,5 yıldır hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Temel Çevre Ekonomisti Nobuko Ichikawa'da konuşma yaptı. Nobuko Ichikawa, finansmanında yer aldıkları, Türkiye ve Avrupada'ki PPP Projeleri arasında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm birimleriyle örnek olarak gösterilen iyi uygulamalara sahip olduğunu dile getirdi.

EBRD'nin aracılığıyla, Mott Macdonald firması ve İngiliz Antimikrobiyal Kemoterapi Kurumu'nun (BSAC) desteklediği çalıştaya, İdil Gürsel (EBRD), Nobuko Ichikawa (EBRD), Takano Kyohei (EBRD), Prof. Timothy Walsh, Dr Didem Torumkuney (GSK), Kemal Isın (SPV), Ayşegül Öcal (SPV), Mehmet Karakuş(Rönesans İşletme Hizmetleri), Sarah Dobson (Mott Macdonald), İngiltere'den davet edilen hekimler, hemşireler, eczacılar ile kamuda görevli olan enfeksiyon komitesi, sağlık bakım hizmetleri çalışanları ve mikrobiyoloji uzmanları katıldı.

2 gün boyunca süren çalıştayda, hastane uygulamalarındaki güçlü yönler vurgulanırken geliştirilmesi gereken hususlar, önerilerle tavsiye edilen konular tartışılarak karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Kaynak: Bültenler