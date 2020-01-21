Türkiye, Avrupa'da 52 milyar Euro'luk bisiklet turizminden pay almak istiyor

21.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:51

Bu yıl ilkini bisiklet sporunda uzmanlaşmış ekiple gerçekleştirecekleri proje hakkında bilgi veren Enda Tour şirketi kurucusu Recep Şamil Yaşacan, "Proje ile önümüzdeki ilk 5 yılda 13 bin bisiklet sporcusunu kış sezonunda Türkiye'ye getirmeyi hedeflemekteyiz" dedi.



Merkezi Antalya'da bulunan şirket, Spor Turizm Birliği ve TÜRSAB destekleriyle, "Spor Turizmin Geleceğidir" sloganı ile bisiklet turizmini geliştirmek amacıyla uluslararası kış dönemi bisiklet yarışları serisini Antalya'da gerçekleştirecek. Turizmi 12 aya yaymak ve kış turizmini geliştirmek için Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yarışlarının bazı etaplarını Antalya'da gerçekleştireceklerini belirten Recep Şamil Yaşacan, "' Kış turizmine büyük katkı yapmak istiyoruz. Uluslararası Kış Dönemi Bisiklet Yarışları serisiyle bir ilke imza atacağız. Futbol turizmine sunduğumuz katkıları bisiklet turizmine aktararak sektörde fark yaratacağız. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği yarışları ile dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları ve sporcularını kış sezonunda ülkemizde ağırlamak istiyoruz. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 takviminde de yer alan kış dönemi bisiklet yarışları serisini Antalya'ya kazandırarak, sporculara UCI puanı kazanmaları ve kış sezonunda performanslarını artırabilmeleri adına verimli bir antrenman dönemi sağlayacağını ifade eden Yaşacan, "Tıpkı futbol turizminde olduğu gibi, organize ettiğimiz turnuvalar bağlamında UCI Grand Prix Bisiklet yarışları serisi de yerli ve yabancı sporcuların özellikle kış sezonunda uygun iklim şartlı Akdeniz sahillerini tercih etme nedeni olacaktır" dedi.



"Avrupa bisiklet ticaret hacmi 52 milyar Euro"



Yaşacan, 25 Ocak 2020 GP Belek, 9 Şubat 2020 GP Manavgat ve 16 Şubat 2020 GP Antalya yarışlarına 50'ye yakın ülkeden 463 sporcu katılacağını bildirdi. Amaçlarının bölgede turizmi 12 ay sürdürülebilir hale getirmek olduğunu anlatan Yaşacan, "Turizmi 12 ay sürdürülebilir kılmak adına ülkemize 48 branşta hizmet verecek mevcut spor altyapımız ve tesislerimiz ile binlerce sporcuya hizmet sağlamak için sporun turizmin geleceği adına kritik öneme sahip olduğunun farkındayız. 22 yıldır spor turizminde faaliyet gösteriyoruz.Şirket olarak, 2017 yılından bu yana yaklaşık 4 bin bisiklet sporcusunu düzenlemiş olduğumuz kamp ve organizasyonlarda ağırladık. Şimdi de bu yıl ilkini bisiklet sporunda uzmanlaşmış ekibimizde gerçekleştireceğimiz bu proje kapsamında önümüzdeki ilk 5 yılda 13 bin bisiklet sporcusunu kış sezonunda Türkiye'ye getirmeyi hedeflemekteyiz. İspanya, yalnızca Mallorca Adası ile kış sezonunda 681 bin bisiklet sporcusu ağırlıyor. Biz de ülkemizde spor turizminin daha yaygın hale gelmesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi amaçlamaktayız" ifadelerinde bulundu.



Alternatif turizmde bisiklet sporunun en kısa sürede hak ettiği yere ulaşacağına dikkat çeken Yaşacan, "Ülkemizin kaliteleri bulunuyor. Asfalt yolları, her şey dahil konseptli uygun fiyatlı tesisleri, kış dönemi bisiklet antrenmanları için dünyanın bisiklet turizmi için en uygun destinasyonlarından biri de Türkiye'dir. Avrupa'da 52 milyar Euro ekonomisi olan bisiklet turizmi için ülkemizin de en kısa sürede hak ettiği yeri alabilmesi adına aktif şekilde yatırımımıza devam edeceğiz. Bu proje bağlamında da, aktif şekilde bisiklet sporu yapan, yapmış ve kariyerini sonlandırmış ekiplerle çalışarak istihdam sağlamaktayız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA