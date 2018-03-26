Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi Sonrası Düzenlenen Ortak Basın Toplantısında Konuşan AB Komisyonu...

Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi Sonrası Düzenlenen Ortak Basın Toplantısında Konuşan AB Komisyonu...

IHAAW220412-SIY/26-03-2018 - Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin durdurulması çağrılarına tepki göstererek, “Müzakerelerin devam edeceğinin garantörüyüm” dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi Sonrası Düzenlenen Ortak Basın Toplantısında Konuşan AB Komisyonu...

IHAAW220412-SIY/26-03-2018

- Türkiye- Avrupa Birliği Zirvesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin durdurulması çağrılarına tepki göstererek, "Müzakerelerin devam edeceğinin garantörüyüm" dedi. 26.03.2018 22: 04: 12 TSI
NNNN - ANKARA

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